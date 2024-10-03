Лучшие сборки Windows и оригинальные образы

19045.5011 Windows 10 Pro x64 - LTSC 2021 by OneSmiLe [Ru]
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
АвтоАктивация - KMS38
Размер:
2.9 Гб
Лучшие версии Виндовс 10 с последними обновлениями и активацией в одном iso образе две редакции на русском - Профессиональная 22H2 x64 и LTSC 2021 с оптимизацией от автора. В момент установки можно выбрать версию, в остальном сборка стабильная и шустрая при минимальных системных требований....
19045.5011 - Windows 10 PRO x64 SuperLite 22H2 by Zeus [Ru]
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
АвтоАктивация - KMS38
Размер:
1.8 Гб
Скачать супер легкую сборку Windows 10 x64 22H2 Professional - CompactOS основанная на оригинальном образе MSDN с целью обеспечить оптимальную производительность и минимальное потребление ресурсов. Сборка имеет актуальные обновления на середину октября 2024 года....
7601.27366 - Windows 7 SP1 x64 (3in1) by OneSmiLe [10.2024]
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
АвтоАктивация
Размер:
1.9 Гб
Скачать Windows 7 Ultimate 64 bit игровую сборку 2024 для флешки ISO образ как система продолжает оставаться популярной среди пользователей, которые ценят производительность и чистоту системы без лишнего хлама....
26100.1742 - Windows 11 x64 (4in1) 24H2 by Zeus [Ru]
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
Активаторы на рабочем столе
Размер:
4.3 Гб
Чистая сборка Windows 11 24H2 готовая к установке, на русском 64 битные версии для домашнего компьютера. В iso образ входят четыре редакции, из которых можно подобрать оптимальный вариант для любых задач. Если вы планируете использовать компьютер для повседневных дел или развлечений....
26100.1882 - Windows 11 24H2 PRO/IoT x64 by OneSmiLe [RU] 04.10.2024
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
Автоактивация
Размер:
2.3 Гб
Сборка Windows 11 24H2 x64 PRO/IoT на русском — усовершенствованная версия оригинальной операционной системы, адаптированная для повышения эффективности и исключения ненужных компонентов. Были убраны стандартные приложения, такие как Microsoft Edge, Windows Defender и другие....
19045.4894 - Windows 10 x64 Pro 22H2 by SanLex (03/10/2024)
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский/Английский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
Автоактивация KMS38
Размер:
3.3 Гб
По-настоящему надежная сборка Виндовс 10 64 бит Pro 22H2 - 19045.4894 без лишнего скачать которую можно через торрент или по прямой ссылке. Мастер оптимизации iso образов SanLex при создании использовал официальную версию....
22631.4169 - Windows 11 x64 Pro 23H2 GameEdition by SanLex [Ru/En]
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский/Английский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
АвтоАктивация (KMS38_Activation)
Размер:
3.9 Гб
Игровой iso образ Виндовс 11 64 бит Профессиональная на русском с обновлениями по конец Сентября 2024 года и автоактивацией, автор специализируется на игровых сборках. За основу взята официальная версия и после оптимизации автора получилась игровая Виндовс 11 с лучшей производительностью....
19045.4894 - Windows 10 x64 LTSC\PRO 22H2 by OneSmiLe
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
Активированная
Размер:
3.9 Гб
Свежо оптимизированная сборка Виндовс 10 64 бит на русском с последними обновлениями 2024 года, iso образ а точнее системы, Профессиональная и LTSC Корпоративная с активацией получились максимально стабильными....
7601.27320 - Windows 7 SP1 Version 6.1 x64 by OneSmiLe (09.2024) RU
Разработчик:
Microsoft
Язык интерфейса:
Русский
Разрядность:
64 bit
Лечение:
АвтоАктивация - (Aact 4.3.1 и Windows Loader by Daz)
Размер:
2.3 Гб
Как всегда классическая и стабильная Виндовс 7 с оптимизацией под ноутбук, будет верным решением в установке для пользователей со слабым или древним железом, сборка Windows 7 SP1 x64 оживит любой компьютер да еще и с актуальными обновлениями безопасности по Сентябрь 2024 года....
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. Все сборки проверены на стабильность, каждая ОС была установлена на разное железо от Интела и АМД. Так что мы можем сказать, что у нас стабильные сборки операционных систем, скачать которые можно через торрент программу, на высокой скорости. Что качается оригинальных образов Виндовс 7, мы взяли их с официальных серверов Майкрософт они в открытом доступе и доступны для скачивания по прямой ссылке. Оригинальные образы Windows 10, 7 без изменений и обновлений, если вы решите установить оригинальную Винду 7 или Windows 10 64 bit, вам придётся предварительно скачать активатор на вашу систему и Драйвер пак на случай если не все драйвера установятся. Лучший вариант скачать сборку Windows и облегчит процесс установки, если вы обычный пользователь. Частый вопрос какую разрядность ОС ставить 32 или 64 бита, все зависит от вашего компьютера, а точнее что внутри, сколько оперативной памяти и какое количество ядер. Для примера использую официальные системные требования для 32 бит желательно иметь не меньше двух ядер без разницы AMD или Intel процессор и наличие до 2 Гб оперативной памяти. Все что выше устанавливает только 64х – битную Виндовс. Отмечу что у нас вы не увидите рекламы, только прямые торрент ссылки на Windows 10, 7 и 8 много редакций, а именно: Начальная она же Стартовая (Starter), Домашняя Базовая (Home Basic), Домашняя Расширенная (Home Premium), Корпоративная (Enterprise), Профессиональная (Professional) и Максимальная (Ultimate). Каждая из них поделенная на разрядность x64 и x86 (64 бит и 32 бит) все на русском языке и некоторые с последними обновлениями за 2017 – 2018 года. Скачать Windows 7 или 10 торрент программой в полной новости по прямой ссылке из регистрации.