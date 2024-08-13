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Windows 10 скачать

Если вы ищите где скачать Виндовс 10 бесплатно через торрент или по прямой ссылке, вы зашли по адресу, у нас вы найдете различны сборки от лучших авторов в Рунете либо чистые оригинальные версии без изменений. Как и любой iso образ ставится с установочного носителя, флеш накопитель либо DVD диск, большинство сборок помещаются на 4 Гб флешку, для оригинальной Виндовс 10 понадобится большего размера накопитель. Прежде чем скачать Виндовс 10 на компьютер или ноутбук, ознакомьтесь с системными требованиями, главное, чтобы они соответствовали минимальными требованиям вашего железа. И, пожалуй, главный вопрос, какую Windows 10 скачать, если вы определились, будет сборка или оригинальный образ то выбрать редакцию важный шаг. Установить Виндовс 10 Профессиональную 64 бит или Корпоративную версию для офиса, Домашняя более облегченная система для слабых ПК. Зачастую пользователи выбирают Десятку Профессиональную 64 бита с активацией, это что касается сборки, а если оригинал чаще ставят Home x64. Установка Виндовс 10 считается не сложной процедурой, куда сложней настройка, поставить драйвера или активировать Десятку. Одна из причин почему новички предпочитают ставить сборку, в которой уже все интегрировано, автоматическая активация, драйвера на рабочем столе, это во многом упрощает первую настройку после установки. Существуют сборки Windows 10 x64 с предустановленным софтом, браузеры, архиваторы или Офис, или инстальник где можно выбрать какие программы будут поставлены. Скачаете Windows 10 сборку или оригинал с нашего сайта, вы можете быть уверены в стабильности и безопасности каждого iso образа, мы всегда проверяем сборку и не публикуем малоизвестных сборщиков. С оригиналом проще, образы Виндовс 10 скачиваются с официального сайта и не требуют проверки, так как защищены хэш-суммами. После того как скачаете Виндовс 10 на компьютер не пытайтесь просто перенести содержимое на носитель, для этого существуют специальные утилиты по типу Руфуса и УльтраИСО, если что их можно скачать на сайте в разделе программы. В описании можно увидеть две ссылки, скачать Windows 10 через торрент программу или напрямую загрузить с сервера, первый вариант требует наличие установленной торрент программы по типу uTorrent, то для прямой ссылки скачивание начнется в браузере. Есть вероятность что через торрент скорость будет выше, так как определённый тип скачивания. На ваш выбор как скачать Виндовс 10 в любом случае вы загрузите iso образ на компьютер.


Windows 10 LTSC 2019 x64 Корпоративная для любых компов
Windows 10 LTSC 2019 x64 Корпоративная для любых компов
  • Версия:
    17763.6189 - Windows 10 Enterprise 2019 LTSC x64 by Zeus (13/08/2024)
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Образ активирован - KMS38_Act
  • Размер:
    4.2 Гб
Рабочая и стабильная сборка Виндовс 10 Корпоративная LTSC 2019 x64 на русском с поддержкой любого компьютера или ноутбука, система по умолчанию будет активирована. Образ максимально приближен к оригинальной, многие функции и компоненты не затронуты, в сборке присутствуют обновления по Август 2024...
+4

Лучшая Windows 10 22H2 x64 с активацией для домашнего компьютера
Лучшая Windows 10 22H2 x64 с активацией для домашнего компьютера
  • Версия:
    19045.4780 - Windows 10 22H2 x64 (Home-Pro-Enterprise) by Bruxer
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Автоактивация - KMS38_Activation
  • Размер:
    3.5 Гб
Основным преимуществом сборок от Bruxer является то, что они максимально приближены к оригинальным версиям. Данный iso образ Windows 10 для домашнего компьютера не исключение. Автор не поступает как многие другие – не удаляет и не блокирует все подряд....
+7

Windows 10 LTSC 2021 Enterprise x64 оригинальная сборка с активацией
Windows 10 LTSC 2021 Enterprise x64 оригинальная сборка с активацией
  • Версия:
    19044.4780 - Windows 10 Enterprise LTSC 2021 версия 21H2 (Август 2024) by Zeus
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Автоактивация - KMS38
  • Размер:
    4.4 Гб
Оригинальная сборка Windows 10 LTSC 2021 Enterprise x64 с обновлениями по Август 2024 года, за основу взят официальный русский образ Windows 10 за Ноябрь 2021 года который в следствии получил апдейты. Из системы нечего не удалялось и не отключалось, исключительно добавлены обновления и активация...
+3

Лайтовая Windows 10 22H2 x64 с активацией KMS38 на русском
Лайтовая Windows 10 22H2 x64 с активацией KMS38 на русском
  • Версия:
    19045.4780 - Windows 10 22H2 Home/Pro/LTSC x64 by OneSmiLe [RU]
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Автоактивация - KMS38
  • Размер:
    4.2 Гб
Большинство пользователей предпочитает операционные системы с максимальной скоростью отклика. Одним из примеров такой системы является лайтовая Windows 10 22H2 64 bit с активацией KMS38, облегченная версия от известного сборщика OneSmiLe....
+12

Windows 10 64 бит Профессиональная 22H2 - 19045.4651 с драйверами
Windows 10 64 бит Профессиональная 22H2 - 19045.4651 с драйверами
  • Версия:
    19045.4651 - Windows 10 x64 Pro 22H2 LiteOS by SanLex (Ru/En)
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский/Английский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Требует активации (AAct)
  • Размер:
    3.3 Гб
Стабильная сборка Windows 10 на двух языках RU/EN без лишнего, версия 22H2 Профессиональная 64 бит для установки с флешки, понадобится от 4 Гб накопитель и больше. Скачать iso образ можно по прямой ссылке, есть еще торрент файл, для записи iso файла используйте утилиту Руфус....
+6

Windows 10 LTSB x64 Корпоративная 1607 урезанная сборка для слабых ПК
Windows 10 LTSB x64 Корпоративная 1607 урезанная сборка для слабых ПК
  • Версия:
    14393.6981 - Windows 10 x64 LTSB 1607 Enterprise by Zeus 08/2024
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Требует активацию
  • Размер:
    1.8 Гб
Если у вас старый или слабенький компьютер, не спешите списывать его со счетов. Урезанная Windows 10 Enterprise LTSB 1607 64 bit Lite позволит продолжить использовать устройство без апдейта. Максимально оптимизирована Десятка от Zeus, специализирующийся на облегченных сборках....
+5

Чистая сборка Windows 10 x64 Pro/Home 22H2 на русском
Чистая сборка Windows 10 x64 Pro/Home 22H2 на русском
  • Версия:
    19045.4651 - Windows 10 Home/Pro x64 ver_22H2 by Zeus [RU]
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Требует активации (через ключ)
  • Размер:
    3.7 Гб
Среди множества доступных сборок Windows 10, одна из последних работ Zeus заслуживает особого внимания. Речь идет о чистой сборке Windows 10 x64 Pro/Home 22H2 на русском скачать через торрент или п прямой ссылке. ISO-образ включает в себя широкий спектр редакций, начиная от Домашней и заканчивая...
+12

Windows 10 оригинальный образ 22H2 x64 на русском (July 2024)
Windows 10 оригинальный образ 22H2 x64 на русском (July 2024)
  • Версия:
    19045.4651 - Windows 10 Version 22H2 (July 2024) MSDN/VLSC [Ru]
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Требует активации (AAct)
  • Размер:
    26.8 Гб
Оригинальные MSDN/VLSC версии Windows 10 22H2 64 bit выгодно отличаются от сборок тем, что вы можете быть полностью уверены в стабильной работе любой из включенных в образ ОС. Кроме того, в оригинальной Windows 10 x64 22H2 на русском точно нет вирусов, так как туда ничего не добавлялось....
+6

ISO образ Windows 10 Pro/Home 64 бит сборка - 19045.4651 на русском
ISO образ Windows 10 Pro/Home 64 бит сборка - 19045.4651 на русском
  • Версия:
    19045.4651 - Windows 10 x64 (22H2) PRO/HOME by OneSmiLe на русском (07/2024)
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Автоактивация в ходе установки (Digital Activation W10)
  • Размер:
    3.6 Гб
Рады представить очередной iso образ известного автора OneSmiLe, оптимизированная Windows 10 Pro/Home 22H2 сборка - 19045.4651 без лишнего, содержащий в себе 2 операционные системы – Windows 10 Home и Professional x64. Все редакции, облегченные 64 битные версии, в которых нет ничего лишнего....
+11

Windows 10 For Gaming x64 PRO игровая версия 22H2 - 19045.4529
Windows 10 For Gaming x64 PRO игровая версия 22H2 - 19045.4529
  • Версия:
    19045.4529 - Windows 10 x64 For Gaming - Pro 22H2 by SanLex [Ru/En]
  • Разработчик:
    Microsoft
  • Язык интерфейса:
    Русский/Английский
  • Разрядность:
    64 bit
  • Лечение:
    Автоактивация (Digital Activation W10)
  • Размер:
    3.3 Гб
Игровой образ Виндовс 10 22H2 64 бит на русском и английском языках, автор грамотно оптимизировал сборку на лучшую производительность как в работе системы так и в играх, установка стандартная через флешку, активация уже встроена в установщик и не требует вашего внимания....
+14
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