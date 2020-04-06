· Для установки Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 требуется 16 Гб свободного места на системном разделе жёсткого диска, а для 64-хразрядной версии нужно 24 Гб.· Минимальный объём оперативной памяти – от 512 Мб (при этом некоторые возможности ОС будут автоматически заблокированы для достижения лучшей производительности).· Графический адаптер от 512 Мб.· Разрешение монитора не менее 800х600.В основу сборки положены оригинальные образы Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 и х64, которые были скачаны с официального сайта Microsoft. Для оптимизации проведены точечные изменения, так что весь основной функционал операционной системы сохранён. Система полностью очищена от мусора, в частности проведена чистка папок rescache, Backup, Temp и Prefetch. Также отключены отслеживание местоположения пользователя и служба контроля учётных записей. Скачать Windows 8.1 Embedded x64 x86 Industry Enterprise 2019 для слабых ПК торрент программой бесплатно можно в начале страницы по ссылке.Для тех, кому не нравится интерфейс Восьмёрки в сборку Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise интегрирован Classic Shell, с помощью которого включается привычное меню. Если при установке изменения не были применены автоматически – используйте файл MenuSettings.XML, который появится на рабочем столе. С его помощью можно включить настройки, установленные автором. Также вы можете настроить систему по собственному вкусу, воспользовавшись Classic Shell. Если же вы захотите использовать стандартный интерфейс Windows 8 – можно просто удалить Classic Shell.В операционную систему встроены следующие необходимые для полноценной работы компоненты:· Microsoft Visual C++ Redistributable.· Microsoft .NET Framework версии 3.5.· DirectX.В качестве загрузчика в сборке используется обычный boot.wim на 32 бита, так что устанавливать ОС можно исключительно на MBR через BIOS Legacy. Для этого можно использовать любой носитель – сборка без проблем устанавливается как с DVD-диска, так и с флешки. Для создания установочного носителя можно использовать любую предназначенную программу, самое главное отключить на время процедуры антивирусные программы.Сборка Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise от KottoSoft устанавливается точно так же, как и оригинальная Восьмёрка, поэтому проблем возникнуть не должно. Инсталляцию рекомендуется производить при отключённом интернете – это необходимо для тех, кто не планирует создавать учётную запись Microsoft. Если компьютер будет подключён к сети, то пропустить этот шаг во время установки не удастся, а в оффлайн режиме окно с предложением регистрации попросту не появляется.Активацию ОС можно производить любым удобным способом, например, использовать лицензионный ключ, если он у вас имеется. На тот случай, если его нет, автор добавил в сборку активаторы, папка с которыми появится на рабочем столе сразу после первого запуска системы.Просмотров: 72 617