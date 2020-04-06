Windows 8.1 Embedded x64 x86 Industry Enterprise 2019 для слабых ПК
торрент обновлен 15-01-2020, 11:03
Образ Windows Embedded 8.1 x64 - x86 Industry Enterprise представляет собой облегчённую версию Корпоративной Windows 8.1. Чаще всего ОС ставят на слабые компьютеры с устаревшим железом. В связи с этим системные требования для установки ОС значительно ниже, чем у полной версии Windows 8.1, поэтому Embedded Industry Enterprise можно установить и на компьютер с низкими техническими параметрами, получив при этом вполне приличную производительность. Данная русскоязычная сборка Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise версии 18/2019 с интегрированными обновлениями. Вес образа составляет 3.12 Гигабайта. В него входят 2 редакции – 32 и 64-хразрядная (нужный вариант можно выбрать на начальном этапе инсталляции ОС). Скачать Windows Embedded 8.1 торрент Enterprise x64 с активацией на русском.
- Версия:Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86\x64) (Ru) [v.18\2019]
- Разработчик:Microsoft
- Язык интерфейса:Русский
- Разрядность:64 - 32 bit
- Лечение:Присутствует активатор на рабочем столе (KMS Auto)
- Размер:3.47 Гб
Описание:
Требования к железу
· Для установки Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 требуется 16 Гб свободного места на системном разделе жёсткого диска, а для 64-хразрядной версии нужно 24 Гб.
· Минимальный объём оперативной памяти – от 512 Мб (при этом некоторые возможности ОС будут автоматически заблокированы для достижения лучшей производительности).
· Графический адаптер от 512 Мб.
· Разрешение монитора не менее 800х600.
Скриншоты:
В основу сборки положены оригинальные образы Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 и х64, которые были скачаны с официального сайта Microsoft. Для оптимизации проведены точечные изменения, так что весь основной функционал операционной системы сохранён. Система полностью очищена от мусора, в частности проведена чистка папок rescache, Backup, Temp и Prefetch. Также отключены отслеживание местоположения пользователя и служба контроля учётных записей. Скачать Windows 8.1 Embedded x64 x86 Industry Enterprise 2019 для слабых ПК торрент программой бесплатно можно в начале страницы по ссылке.
Для тех, кому не нравится интерфейс Восьмёрки в сборку Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise интегрирован Classic Shell, с помощью которого включается привычное меню. Если при установке изменения не были применены автоматически – используйте файл MenuSettings.XML, который появится на рабочем столе. С его помощью можно включить настройки, установленные автором. Также вы можете настроить систему по собственному вкусу, воспользовавшись Classic Shell. Если же вы захотите использовать стандартный интерфейс Windows 8 – можно просто удалить Classic Shell.
Интегрированные компоненты
В операционную систему встроены следующие необходимые для полноценной работы компоненты:
· Microsoft Visual C++ Redistributable.
· Microsoft .NET Framework версии 3.5.
· DirectX.
Установка и активация
В качестве загрузчика в сборке используется обычный boot.wim на 32 бита, так что устанавливать ОС можно исключительно на MBR через BIOS Legacy. Для этого можно использовать любой носитель – сборка без проблем устанавливается как с DVD-диска, так и с флешки. Для создания установочного носителя можно использовать любую предназначенную программу, самое главное отключить на время процедуры антивирусные программы.
Сборка Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise от KottoSoft устанавливается точно так же, как и оригинальная Восьмёрка, поэтому проблем возникнуть не должно. Инсталляцию рекомендуется производить при отключённом интернете – это необходимо для тех, кто не планирует создавать учётную запись Microsoft. Если компьютер будет подключён к сети, то пропустить этот шаг во время установки не удастся, а в оффлайн режиме окно с предложением регистрации попросту не появляется.
Активацию ОС можно производить любым удобным способом, например, использовать лицензионный ключ, если он у вас имеется. На тот случай, если его нет, автор добавил в сборку активаторы, папка с которыми появится на рабочем столе сразу после первого запуска системы.
Просмотров: 72 617
· Для установки Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 требуется 16 Гб свободного места на системном разделе жёсткого диска, а для 64-хразрядной версии нужно 24 Гб.
· Минимальный объём оперативной памяти – от 512 Мб (при этом некоторые возможности ОС будут автоматически заблокированы для достижения лучшей производительности).
· Графический адаптер от 512 Мб.
· Разрешение монитора не менее 800х600.
Скриншоты:
В основу сборки положены оригинальные образы Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise х86 и х64, которые были скачаны с официального сайта Microsoft. Для оптимизации проведены точечные изменения, так что весь основной функционал операционной системы сохранён. Система полностью очищена от мусора, в частности проведена чистка папок rescache, Backup, Temp и Prefetch. Также отключены отслеживание местоположения пользователя и служба контроля учётных записей. Скачать Windows 8.1 Embedded x64 x86 Industry Enterprise 2019 для слабых ПК торрент программой бесплатно можно в начале страницы по ссылке.
Для тех, кому не нравится интерфейс Восьмёрки в сборку Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise интегрирован Classic Shell, с помощью которого включается привычное меню. Если при установке изменения не были применены автоматически – используйте файл MenuSettings.XML, который появится на рабочем столе. С его помощью можно включить настройки, установленные автором. Также вы можете настроить систему по собственному вкусу, воспользовавшись Classic Shell. Если же вы захотите использовать стандартный интерфейс Windows 8 – можно просто удалить Classic Shell.
Интегрированные компоненты
В операционную систему встроены следующие необходимые для полноценной работы компоненты:
· Microsoft Visual C++ Redistributable.
· Microsoft .NET Framework версии 3.5.
· DirectX.
Установка и активация
В качестве загрузчика в сборке используется обычный boot.wim на 32 бита, так что устанавливать ОС можно исключительно на MBR через BIOS Legacy. Для этого можно использовать любой носитель – сборка без проблем устанавливается как с DVD-диска, так и с флешки. Для создания установочного носителя можно использовать любую предназначенную программу, самое главное отключить на время процедуры антивирусные программы.
Сборка Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise от KottoSoft устанавливается точно так же, как и оригинальная Восьмёрка, поэтому проблем возникнуть не должно. Инсталляцию рекомендуется производить при отключённом интернете – это необходимо для тех, кто не планирует создавать учётную запись Microsoft. Если компьютер будет подключён к сети, то пропустить этот шаг во время установки не удастся, а в оффлайн режиме окно с предложением регистрации попросту не появляется.
Активацию ОС можно производить любым удобным способом, например, использовать лицензионный ключ, если он у вас имеется. На тот случай, если его нет, автор добавил в сборку активаторы, папка с которыми появится на рабочем столе сразу после первого запуска системы.
Просмотров: 72 617